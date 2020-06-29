890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Президент объявил призыв запасников на военные сборы 3
Сегодня 16:07
"Хочется быть ближе к людям" 1
Сегодня 10:01
Бразильский футболист удалил из Сети все фото с красавицей-женой из Карелии 5
Сегодня 14:32
"Буду одна за всех – и лечение назначать, и по домам ходить" 5
Сегодня 10:35

Максим Фадеев похудел на 100 кг по собственной методике (ФОТО)

Новости. Общество
23:30, 29 Июня 2020
фото: © instagram.com/fadeevmaxim
Загрузка...

Максим Фадеев опубликовал в Инстаграме фотографию, на которой видно, что он влез обеими ногами в одну штанину брюк, которые он носил еще несколько месяцев назад.

Фадеев под постом указал, что он похудел уже на сто килограммов. Стоит отметить, что два года назад продюсер весил больше 200 килограммов. Фанаты пришли в восторг от таких результатов и попросили Фадеева расписать методику, которой он придерживался, чтобы похудеть. Сам же Максим подчеркнул, что скоро раскроет секрет, как именно он сбрасывал вес, пишет "Узнай все".

Еще в апреле Фадеев подчеркивал, что выпивает по 600 граммов горячей воды утром, днем и вечером. Она должна быть такой, чтобы обжигала горло. Питаться при этом можно так же, как всегда. После воды больше трех ложек блюда не съесть.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

Аналитика

Сегодня 10:01
Обществоведение
"Хочется быть ближе к людям" 1
Около 250 молодых специалистов, окончивших в этом году Петрозаводский базовый медицинский колледж, пополнят кадрами учреждения здравоохранения Карелии; часть из них поедут работать на село.
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 1
25.06.2020 12:40
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
Вся аналитика

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»