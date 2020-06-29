Максим Фадеев похудел на 100 кг по собственной методике (ФОТО)

Максим Фадеев опубликовал в Инстаграме фотографию, на которой видно, что он влез обеими ногами в одну штанину брюк, которые он носил еще несколько месяцев назад.

Фадеев под постом указал, что он похудел уже на сто килограммов. Стоит отметить, что два года назад продюсер весил больше 200 килограммов. Фанаты пришли в восторг от таких результатов и попросили Фадеева расписать методику, которой он придерживался, чтобы похудеть. Сам же Максим подчеркнул, что скоро раскроет секрет, как именно он сбрасывал вес, пишет "Узнай все".

Еще в апреле Фадеев подчеркивал, что выпивает по 600 граммов горячей воды утром, днем и вечером. Она должна быть такой, чтобы обжигала горло. Питаться при этом можно так же, как всегда. После воды больше трех ложек блюда не съесть.