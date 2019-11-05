Максим Фадеев представил новый клип после роспуска лейбла

Фадеев выпустил клип Rock the Silence.

Недавно Максим Фадеев распустил вех артистов своего лейбла. По словам музыканта, он не хочет больше заниматься массовым продуктом, а настроен на что-то более качественное и элитное.

Спустя несколько дней после этих новостей Фадеев выпустил клип Rock the Silence, пишет "Муз-тв".

По сюжету клипа маленький мальчик, мечтающий о полете в космос, собирает игрушечную ракету, на которой запускает в небо своего хомяка. Спустя некоторое время пушистый космонавт возвращается к своему хозяину с кусочком американского флага, который был установлен на Луне.

"Для меня это видео является олицетворением свободы, веры в мечту. Нет ничего невозможного, все рамки лишь в нашей голове. А вообще, у этой метафоры есть масса интерпретаций", – написал Фадеев в соцсети.