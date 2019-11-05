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Новости. Общество
21:30, 05 Ноября 2019

Максим Фадеев представил новый клип после роспуска лейбла

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Фадеев выпустил клип Rock the Silence. 

Недавно Максим Фадеев распустил вех артистов своего лейбла. По словам музыканта, он не хочет больше заниматься массовым продуктом, а настроен на что-то более качественное и элитное.

Спустя несколько дней после этих новостей Фадеев выпустил клип Rock the Silence, пишет "Муз-тв".

По сюжету клипа маленький мальчик, мечтающий о полете в космос, собирает игрушечную ракету, на которой запускает в небо своего хомяка. Спустя некоторое время пушистый космонавт возвращается к своему хозяину с кусочком американского флага, который был установлен на Луне.

"Для меня это видео является олицетворением свободы, веры в мечту. Нет ничего невозможного, все рамки лишь в нашей голове. А вообще, у этой метафоры есть масса интерпретаций", – написал Фадеев в соцсети. 

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