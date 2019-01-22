Максим Виторган избил предполагаемого любовника Собчак

Актер Максим Виторган подрался в кафе в центре Москвы с режиссером Константином Богомоловым.

В светской тусовке Богомолову приписывают романс Ксенией Собчак.

По словам очевидцев, Виторган зашел в кафе в центре Москвы, в котором ужинал Богомолов. Мужчины вместе вышли на улицу, а через некоторое время режиссер вернулся в заведение с разбитым носом. Константин отмыл кровь с лица в туалете и отказался от медицинской помощи, пишет Cosmopolitan.

Ксения пока никак не комментировала инцидент. Ранее поклонники пары заметили, что супруги перестали носить обручальные кольца.