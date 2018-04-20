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Новости. Общество
19:10, 20 Апреля 2018

Максима Галкина смутила "беременная" Пугачева

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Никас Сафронов преподнес Алле Пугачевой необычный подарок, который очень смутил Галкина.

Алла Пугачева 15 апреля отметила свой 69 день рождения. Праздник певица отмечала в подмосковной деревне Грязь в узком кругу друзей. Среди приглашенных был известный российский художник Никас Сафронов, который в качестве подарка преподнес Примадонне картину, выполненную в стиле художника XV века Яна ван Дейка "Портрет четы Арнольфини". Никас решил, что она идеально подходит к интерьеру замка.

Однако муж Аллы Борисовны - Максим Галкин, увидев подарок, несколько смутился. По словам художника, сначала Максим решил, что картина вычурна и напоминает шарж. Но Никас предложил Максиму посмотреть на его полотно с другой стороны и прислушаться к своим ощущениям. Тогда Галкин сказал, что картина ему уже нравится, пишет uznayvse.

"Я видел, как у него загорелись глаза", - отметил художник. Редакция uznayvse.ru хочет добавить, по поводу "беременной" Пугачевой, смутившей Галкина, Никас сказал, что она не беременна, платье у нее такое.

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