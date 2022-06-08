Маленький островок центральной районной больницы появился в поселке Карелии

В поселке Райконкоски Суоярвского района вместо разваливающегося ФАПа появилось современное учреждение здравоохранения со всеми удобствами и выходом в Интернет.

Зимой по колено в снегу, летом на велосипеде добирается до своих пациентов в поселке Райконкоски фельдшер Кристина Науменко. Ее работа никогда не заканчивается часами приема в фельдшерско-акушерском пункте. Но если раньше в стареньком ФАПе, располагающемся в деревянном доме, работать было некомфортно, то сейчас все изменилось. Кристина Владимировна недавно стала хозяйкой современного фельдшерско-акушерском пункта. Новое здание учреждения, оборудованного всем необходимым, официально открыл министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в минувший четверг, 23 июня.

«Я родом из Сортавалы. Окончила Петрозаводский базовый медицинский колледж. Прошла аккредитацию. И у меня случилась любовь с первого взгляда со скорой помощью. Работала фельдшером на скорой в Сортавале. Но жизнь сложилась так, что пришлось переехать с семьей в Суоярвский район. Стала участником программы „Земский фельдшер“, получив 1 млн рублей. Но переступив порог нового места работы, старого ФАПа, сразу почувствовала советский дух. Заходишь с старое деревянное здание, а здесь пахнет также, как раньше в больнице, куда меня в детстве мама водила на прием. Проблемы начинались уже с открытия дверей. Боялась, что на меня что-нибудь упадет. Здание разрушалось и было очень холодным. Крыша подтекала. Ни холодной, ни горячей воды, ни туалета. Состояние оборудования оставляло желать лучшего. Все было очень старым. Но мне было интересно — я как будто прикоснулась к истории. Сколько фельдшеров там работало до меня! Но с появлением современного ФАПа мы открываем новую страницу в истории здравоохранения в Райконкоски», — считает фельдшер Кристина Науменко.

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