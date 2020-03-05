Малоимущих нельзя лишать соцпомощи после продажи квартир, считают в парламенте Карелии

Парламент Карелии готовит предложения по внесению изменений в критерии, по которым граждан признают малоимущими – их доходы от продажи квартир не должны учитываться при расчете среднедушевого дохода.

Такое предложение содержится в проекте обращения парламента республики к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой.

Поводом для этого стали обращения жителей Карелии к депутатам Законодательного собрания. "Действующие положения... фактически лишают граждан, действительно нуждающихся в поддержке государства, права на получение государственной социальной помощи", - резюмируется в проекте обращения. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".