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Малоимущих нельзя лишать соцпомощи после продажи квартир, считают в парламенте Карелии

Новости. Общество
10:45, 06 Марта 2020
фото: pixabay
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Парламент Карелии готовит предложения по внесению изменений в критерии, по которым граждан признают малоимущими – их доходы от продажи квартир не должны учитываться при расчете среднедушевого дохода.

Такое предложение содержится в проекте обращения парламента республики к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой.

Поводом для этого стали обращения жителей Карелии к депутатам Законодательного собрания.

"Действующие положения...  фактически лишают граждан, действительно нуждающихся в поддержке государства, права на получение государственной социальной помощи", - резюмируется в проекте обращения.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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