Малолетним преступникам в Карелии привезли сладкие подарки

Подростков, находящихся в следственных изоляторах в Петрозаводске и Сегеже, поздравили с Новым годом и Рождеством, сообщили в УФСИН по Карелии.

Так, СИЗО-1 посетил помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Леонид Леонтюк и вручил несовершеннолетним подарочные наборы со сладостями. Кроме того, священнослужитель пообщался с молодыми людьми, поинтересовавшись условиями их содержания, питания, организацией образовательного процесса.

А сотрудники СИЗО-2 в Сегеже вручили несовершеннолетним, содержащимся в учреждении, подарки от детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева. В преддверии главного зимнего праздника Сараев передал воспитанникам следственных изоляторов республики наборы со сладостями, а руководству СИЗО-1 в Петрозаводске вручил антивандальное баскетбольное кольцо, которое установили в прогулочном дворике на территории подразделения.

Ранее сообщалось, женщины-заключенные в Карелии вспомнили о своих детях перед Новым годом.