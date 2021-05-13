Малому бизнесу Карелии объяснят, что делать при переходе на другие системы налогообложения

УФНС по Карелии проведет онлайн-семинар для предпринимателей, посвященный применению упрощенной системы налогообложения, патентной системе и налогу для самозанятых.

Предприниматели стали массово переходить на эти системы налогооложения после отмены с 1 янврая 2021 года Единого налога на вмененный доход.

По данным УФНС, одним из самых популярных в республике является налог для самозанятых (налог на профессиональный доход). По состоянию на 1 апреля текущего года НПД в качестве системы налогообложения выбрали 5670 человек (в том числе 5108 физических лиц и 555 индивидуальных предпринимателей).

Наряду с НПД (самозанятые) для ряда категорий налогоплательщиков остаются актуальными «упрощенка» (УСН) и «патент» (ПСН).

Подробнее о том, что будет происходить на семинаре, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».