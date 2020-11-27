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Малому и среднему бизнесу упростили участие в закупках госкорпораций

Новости. Экономика
22:00, 27 Ноября 2020
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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У бизнесменов не будут требовать документы, подтверждающие принадлежность их компаний к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление федерального правительства, которое упростило участие малого и среднего бизнеса в закупках госкорпораций. Теперь у бизнесменов не будут требовать документы, подтверждающие принадлежность их компаний к субъектам малого или среднего предпринимательства. Вместо этого инициатор закупки должен самостоятельно выяснить, есть ли сведения о потенциальном исполнителе в едином реестре малого или среднего предпринимательства.

Как отметили в правительстве РФ, аналогичное правило распространяется и на самозанятых: при проведении закупок с их участием предписывается проверять информацию на сайте Федеральной налоговой службы. Это избавит плательщиков налога на профессиональный доход от необходимости собирать справки для подтверждения своего статуса.

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