Малому и среднему бизнесу упростили участие в закупках госкорпораций

У бизнесменов не будут требовать документы, подтверждающие принадлежность их компаний к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление федерального правительства, которое упростило участие малого и среднего бизнеса в закупках госкорпораций. Теперь у бизнесменов не будут требовать документы, подтверждающие принадлежность их компаний к субъектам малого или среднего предпринимательства. Вместо этого инициатор закупки должен самостоятельно выяснить, есть ли сведения о потенциальном исполнителе в едином реестре малого или среднего предпринимательства.

Как отметили в правительстве РФ, аналогичное правило распространяется и на самозанятых: при проведении закупок с их участием предписывается проверять информацию на сайте Федеральной налоговой службы. Это избавит плательщиков налога на профессиональный доход от необходимости собирать справки для подтверждения своего статуса.