Малый бизнес обязали участвовать в переписи и объяснили это его же интересами

Росстат в первом полугодии 2021 года проведет экономическую перепись малого бизнеса с целью корректировки мер поддержки малого бизнеса, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития Карелии.

"Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки", - говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".