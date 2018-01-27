Малыши в Медвежьегорске не получают детское питание

Жители Медвежьегорского района жалуются главе Карелии на проблемы с выдачей детского питания.

Бесплатные смеси, каши и молоко недоступны для малышей в Медгоре. Об этом сообщили жители района на странице главы Карелии Артура Парфенчинова в "Вконтакте".

"21 декабря 2017 года по СМИ прошла информация, что в Медвежьегорском районе были проблемы с выдачей детского питания из-за того, что районные власти вовремя не проинформировали республиканские власти. Но теперь деньги из республики выделены и ситуация с выдачей детского питания нормализовалась. Ан нет. Из Медвежьегорска поступила информация, что, как минимум, одна семья так и не получает с тех пор детского питания, все приобретает за свой счет. Ребенку 3 месяца", - пишет житель Медвежьегорска главе республике.

Вчера, 26 января, местные жители побывали в молочной кухне, где на закрытой двери висит объявление: "Детского питания нет".

"А это значит, что ситуация так и не нормализовалась, деньги выделены, питания нет", - возмущен житель Медвежьегорска.