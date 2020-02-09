Мамочка из Карелии сменила "горшки и кастрюли" на новую профессию

Женщина, находясь во втором подряд декретном отпуске, очно прошла курс повышения квалификации и переводится на новую должность.

Неделю назад в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий молодым мамам получать дополнительное образование с расширенными возможностями, пишет издание "РИА Новости".

Мамы, прошедшие курсы переподготовки в разных регионах России, рассказали федеральному изданию о своем опыте.

Среди них оказалась и жительница Карелии.





"Я "летела" на учебу и с девяти до 16.00 взахлеб слушала лекции, пока с ребенком сидела свекровь. Я пошла именно за очным обучением на специальность "секретарь-делопроизводитель, специалист по кадрам", чтобы не дать расслабиться мозгам. Знаете, многие мамочки ведь жалуются, что деградируют в декрете, тем более в затяжном", – рассказала Ирина Селянкина, старший специалист отдела судебных приставов по работе с физическими лицами.



Обучение заняло три месяца, и, по словам молодой мамы, для нее это был интеллектуальный побег от возни с пеленками.



"Это очень здорово и увлекательно для мамочек. Из первого декрета я сразу попала во второй и лишь на этих курсах стала думать не только о кастрюльках и горшках. Одним из разделов была машинопись, и уже после учебы я продолжила заниматься, набирать скорость. Это ведь еще и возможность подрабатывать на фрилансе, оказывается! После декрета мне предстоит пройти аттестацию. А у нас как раз реорганизация в управлении Федеральной службы судебных приставов, и с полученными навыками у меня больше шансов быть востребованной при возвращении в структуру", – отметила мама двоих сыновей пяти и двух лет.

На обучение мам в бюджете региона на 2020 год предусмотрены средства в размере 26 479 800 рублей. Все расходы на занятия, проживание, прохождение медкомиссии, проезд к месту учебы и обратно оплачиваются за счет средств службы занятости и федерального бюджета. В Карелии представлено 60 направлений для мам, среди которых "Повар", "Парикмахер", "Официант", "Секретарь-администратор, делопроизводитель с дополнительной подготовкой по модулю "Деловой английский язык", "Основы предпринимательской деятельности".