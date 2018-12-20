Мамы и папы детей из сиротских учреждений нуждаются в заботе, заявил общественник
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Эксперт по сиротству Александр Гезалов считает, что пока дети в детдоме, их родители погибают от безучастия государства и общества.
"Хотел бы напомнить всем, что сегодня в детских домах практически нет сирот. И нет давно", - заявил Гезалов.
- Часто причина нахождения детей в детдоме, - банальная бедность и правовая безграмотность. Нередко детей сдают на прокорм. Часто это дети, оставленные без попечения родителей. И они точно не сироты, и даже те, кто находится в детдоме, тоже не сироты. Часто их выдают за сирот, чтобы собрать больше кэша, но чаще всего, после того, как они покинут детский дом, они идут жить к своим родителям. Пусть и пьющим, и опустившимся…
Почему же общественник и эксперт по сиротству считает, что мамы и папы детей из сиротских учреждений нуждаются в заботе, читайте здесь.
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