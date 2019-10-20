Маргарита Симоньян родила дочь

36-летняя главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян стала многодетной матерью.

Новорожденную дочь назвали Маро, пишет "Космополитен".

О радостном событии сообщила телеведущая Тина Канделаки. Она призналась, что очень ждала прибавления семейства своей подруги.

"Поздравляю дорогих Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна с рождением ребенка. Это лучшая новость в субботнее утро", — написала Канделаки на своей странице в соцсетях.

Симоньян рассказала подробности о новорожденной. Ее вес — 3050 г, рост — 51 см. Девочку назвали Маро.

"Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая", — написала Маргарита в соцсетях.

Маро стала третьим ребенком в семье Кеосаяна и Симоньян. В августе 2013 года Маргарита родила дочь Марьяну, а в сентябре 2014-го — сына Баграта.

У 53-летнего режиссера от первого брака, с актрисой Аленой Хмельницкой, есть две дочери — 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения.