ФОТО: Маршрутка сбила столб и въехала в забор в Петрозаводске

Авария произошла на Соломенском шоссе вечером 3 апреля.

По данным ГИБДД, в 20.05 на Петрозаводском шоссе в районе дома № 22 водитель автобуса "Паз" столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем Renault Logan, после чего наехал на опору электрической сети и врезался в забор дома.

"В результате ДТП травмы получили три пассажирки автобуса – женщина 33 лет и две 19-летние девушки. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - отметили в ведомстве.