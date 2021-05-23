Маршрутка с пассажирами устроила опасные гонки в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Автомобилям на проспекте Ленина пришлось уворачиваться от выехавшего на «встречку» маршрутного автобуса.

Нарушение водителей маршрутных автобусов запечатлела камера «Ситилинк» в центре Петрозаводска.

На проспекте Ленина две маршрутки не смогли поделить дорогу — в итоге одна из них выехала на полосу встречного движения, где в этот момент двигались автомобили, подвергнув риску не только жизни пассажиров, но и других участников движения.

«Парни развлекаются, конечно. Как будто дрова возят, а не людей», — прокомментировал происходящее автор ролика.

Видео появилось в паблике « ДТП Петрозаводска и Карелии».