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Маршрутка с пассажирами устроила опасные гонки в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:32, 24 Мая 2021
фото: © кадр из видео

Автомобилям на проспекте Ленина пришлось уворачиваться от выехавшего на «встречку» маршрутного автобуса.

Нарушение водителей маршрутных автобусов запечатлела камера «Ситилинк» в центре Петрозаводска.

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22.05.2021 13:11

На проспекте Ленина две маршрутки не смогли поделить дорогу — в итоге одна из них выехала на полосу встречного движения, где в этот момент двигались автомобили, подвергнув риску не только жизни пассажиров, но и других участников движения.

«Парни развлекаются, конечно. Как будто дрова возят, а не людей», — прокомментировал происходящее автор ролика.

Видео появилось в паблике « ДТП Петрозаводска и Карелии».

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Комментарии

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drug
2021-05-24 11:48:18
Тут встречка и красный.
Наказать водятла и фирму в которой он работает.
Всех иностранцев убрать с общественного транспорта.
кир
2021-05-24 11:46:12
Был расстрелян у забора на площади вождя в присутствии тысяч пассажиров. И делов то, - сказал кот. Сторонник сильной власти.
Изя
2021-05-24 11:36:33
В конец оборзел водила :)
Гость
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