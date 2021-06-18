Маршруты троллейбусов изменятся в воскресенье в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска предупреждает об изменениях, которые произойдут в маршрутах городских троллейбусов.

20 июня, в воскресенье, петрозаводские троллейбусы изменят маршруты следования. Об этом информирует пресс-центр мэрии города. Новая схема движения будет действовать в связи с дорожными работами на Зареке и в Октябрьском районе.

В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет затруднён проезд электротранспорта по улице Чернышевского.

Троллейбус № 1 будет двигаться по следующему маршруту:



— в прямом направлении: к/ст. Хейкконена — ш. Лососинское — пр. Лесной — ул. Чапаева — ул. Шотмана — пл. Гагарина — пр. Ленина — ул. Куйбышева — ул. Правды — пр. А. Невского — пр. Комсомольский — ул. Ровио — к/ст. Лыжная.



— в обратном направлении: к/ст. Лыжная — ул. Ровио — пр. Комсомольский — пр. А. Невского — ул. Правды — пр. Ленина — ул. Шотмана — ул. Чапаева — пр. Лесной — ш. Лососинское — к/ст. Хейкконена.



Троллейбус № 3 проследует по маршруту: к/ст Заводская — ул. Заводская — пр. Первомайский — ул. Антикайнена — пр. Ленина — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. А.Невского — ул. Правды — ул. Куйбышева — пр. Ленина — пл. Гагарина — пр. Ленина — ул. Антикайнена — пр. Первомайский — ул. Заводская — к/ст Заводская.

В связи с реконструкцией улицы Куйбышева (в районе пересечения улицы Кирова — набережной Варкауса — Ленинградской улицы) на отдельных участках дороги будет ограничен проезд и запрещена остановка машин.

В связи со строительством на неопределённый срок приостановит работу троллейбус № 4, а троллейбус № 5 изменит свой привычный маршрут на следующий: к/ст Лыжная — ул. Лыжная — ул. Ровио — пр. Комсомольский — ул. Красноармейская — пл. Гагарина — пр. Ленина — ул. Антикайнена — пр. Первомайский — ул. Заводская — к/ст ДСК — ул. Зайцева — наб. Варкауса — ул. Московская — пр. Первомайский — ул. Антикайнена — пр. Ленина — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. Комсомольский — ул. Ровио — ул. Лыжная — к/ст Лыжная.

Троллейбусы № 1 и № 4 вернутся на привычные маршруты после завершения работ на закрытом участке автодороги, поясняют в мэрии Петрозаводска.

Также 20 июня полностью закроется участок Озерного переулка от въезда на территорию ЖК «Аквамарин» до улицы Кирова. Въезд к жилому комплексу с набережной Варкауса ограничат. Объезд участка будет осуществляться следующим образом: Московская улица — Октябрьский проспект — Ленинградская улица.

Остановку транспортных средств запретят на Ленинградской улице (от улицы Кирова до Октябрьского проспекта), на Октябрьском проспекте (от Ленинградской до Московской улиц), на Московской улице (от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса) и на набережной Варкауса (от Московской до Ленинградской улиц).