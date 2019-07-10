Машины с беременными за рулем хотят помечать спецзнаком

Эксперты одобрили предложение ввести спецзнак для беременных за рулем.

Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, одобрили предложение Госдумы обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем или молодой матерью.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать.

"Почему бы и нет, неплохая идея. Как некая дополнительная информация, которая дает окружающим водителям сигнал о том, что здесь женщина с повышенной ответственностью, в положении или с ребенком. Возможно, это кого-то стимулирует аккуратнее ехать", - сказал РИА Новости заместитель руководителя Probok.net Андрей Мухортиков.

Подобной позиции придерживается и руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

По его словам, знак, что ребенок в машине, уже есть, то есть можно будет трансформировать сам знак. "Сделать этот знак более привлекательным, ввести, может быть, какой-то стандарт, что грудные дети. Конечно, сами автовладельцы будут делать снисхождение", - добавил автоэксперт.