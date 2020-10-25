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Мастер-класс "Как продавать больше, чем конкуренты" пройдет в "Университете бизнеса Уралсиб"

Новости. Экономика
14:03, 26 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн мастер-классе на тему "Как продавать больше, чем конкуренты, без скидок и адского демпинга", который пройдет 3 ноября в 14.00.  

Участие в мастер-классе бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Татьяна Винокурова – эксперт по построению отделов продаж, основатель консалтинговой компании PRO Бизнес. Президент Ассоциации Спикеров Санкт-Петербурга.

На онлайн мастер-классе обсудим, как продавать дороже конкурентов, как презентовать товар/услуги, чтобы клиент покупал, рассмотрим методы презентации цены, сравним такие параметры, как цена и ценность.

По итогам мастер-класса слушатели смогут построить пошаговый чек-лист анализа конкурентов.

Мастер-класс представляет собой прямой эфир в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров  в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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