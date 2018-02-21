Мастер-класс по чирлидингу пройдет в Петрозаводске в рамках конгресса учителей физкультуры

В Петрозаводске с 1 по 3 марта будет проходить VII Международный конгресс учителей физической культуры и специалистов, пропагандирующих здоровый образ жизни.

В этом году мероприятие пройдет под девизом "Здоровье – в школы!", сообщили в республиканском Минспорта.

В оргкомитет уже поступило около 200 заявок от Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Мурманской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа, а также Финляндии и Молдовы.

В рамках конгресса состоится демонстрация современных и инновационных методик в работе учителей, обмен опытом. Также участники планируют обсудить вопросы внедрения опыта ГТО.

"Программой предусмотрено проведение Всероссийской научно-практической конференции по теме "Современные образовательные технологии в сфере физической культуры и спорта в школе", семинара-практикума по народной игре кююккя, семинаров "Актуальные вопросы внедрения ВФСК ГТО, в том числе в образовательных организациях" и "Психологические подходы в сопровождении детско-юношеского спорта". Кроме того, в рамках конгресса пройдут круглые столы "Спорт как бизнес" и "Школьный спорт", которые будут посвящены предпринимательству в спорте и вопросам совершенствования системы физического воспитания в общеобразовательных школах", - отметили в ведомстве.

Состоятся также мастер-классы по разным видам спорта, в том числе по фрисби, баскетболу, фитнес-аэробике, скандинавской ходьбе, самбо, вольной борьбе, чирлидингу, зумбе, роуп-скиппингу, адаптивной физкультуре и др.

На конгрессе ожидаются выступления тренера женских баскетбольных команд Евгения Гомельского и зав кафедрой психологии НГУ им. П.Ф. Лесгафта Юлии Родыгиной.