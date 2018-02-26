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Новости. Спорт
09:15, 26 Февраля 2018
фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Легендарный тренер Евгений Гомельский проведет в Петрозаводске мастер-класс по баскетболу

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Заслуженный тренер СССР и России Евгений Гомельский в рамках конгресса учителей физкультуры в Петрозаводске проведет мастер-класс по баскетболу.

Об этом сообщается в паблике мероприятия в "ВКонтакте".

Ранее стало известно, что в карельской столице с 1 по 3 марта будет проходить VII Международный конгресс учителей физической культуры и специалистов, пропагандирующих здоровый образ жизни.

В рамках конгресса состоятся демонстрация современных и инновационных методик в работе учителей, обсуждение вопросов внедрения ГТО, мастер-классы.

Евгений Гомельский – олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы, заслуженный тренер СССР и России, глава тренерского совета российской Федерации баскетбола, руководитель Баскетбольной академии Олимпийских чемпионов братьев Гомельских.

Под его руководством женские сборные команды СССР, СНГ и России завоевали внушительную коллекцию наград и титулов. Главная из них — золотые медали на Олимпийских играх в 1992 г. в Барселоне (Испания).

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