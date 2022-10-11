Мастера из Петрозаводска восстанавливают церковь в национальном парке на востоке Карелии (ФОТО)

В Водлозерье возводят главку восстановленной церкви.

Фото главки восстановленной церкви в одной из деревень появилтсь в паблике Национального парка Водлозерский, расположенного в Пудожском районе Карелии.

«Геннадий Борисович и Николай Геннадьевич, профессионалы по металлу. Себя они называют по-простому — жестянщики из Петрозаводска. Однако они большие мастера: много лет назад восстанавливали главки Ильинского погоста, церкви, часовни и главки храмов Пудожского района, в Кеми, в Великой губе Медвежьегорского района», — рассказали о профессионалах в паблике.

Сейчас мастера делают главку будущей церкви, которая будет установлена в Усть-Колоде.

Реставрация проходит вместе с Приходом Храма Преподобного Диодора Юрьегорского д. Куганаволок. Национальный парк, в свою очередь, предоставил мастерам возможности для работ по реставрации, жильем, а активные прихожане помогли материалами.

В феврале главка отправится в Усть-Колоду, где будет водружена на восстановленную церковь.