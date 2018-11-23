Mazda отзовет из России более 60 тысяч автомобилей

Японский концерн Mazda отзовет из России 62,3 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности.

Компания отзывает автомобили Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50, проданные с мая 2006 года по ноябрь 2014 года. Отмечается, что из-за высокой влажности может нарушиться целостность корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира.

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