Мазуровского четыре раза досмотрели в Москве

Продюсер фестиваля "Воздух", экс-председатель госкомитета по делам молодежи Карелии Максим Мазуровский рассказал, как его четыре раза досмотрели в Москве.

"Как же раздражают эти бессмысленные досмотры. Особенно в Москве. Поэтому избегаю приездов, даже трансферных в столицу. Питер, хоть и не далеко ушёл в насаждении страха, но там всё же легче. То ли дело в родной и спокойной Карелии. Или Кипре...На вылете из Кипра досмотрели один раз. Ну, ладно, весь мир в эту игру играет, хоть это и досмотр для "балбесов" с перочинными ножами и водой, случайно оставленными в ручной клади или карманах. Профессиональный злоумышленник обойдёт это легко", - написал Максим Мазуровский в Facebook.

"В Москве за час досмотрели 4 раза! Четыре! По прилёту на выходе из зала получения багажа, на входе в аэроэкспресс (в этом же здании), на выходе с перрона - входе в Киевский вокзал и через дорогу на входе в торговый центр. Стойте! Положите рюкзак на ленту! Включите телефон! Ну, реально бесит. Особенно, когда ты едешь с сумками или, не дай Бог, с детьми и коляской. А если в коляске ребёнок спит - пипец совсем", - поделился впечатлениями он.

"Всё это так же бессмысленно, как и двойная проверка документов в поездах. Я не раз легко обходил и досмотры (кроме аэропорта), и ездил без своих документов между столицами даже на Сапсане. И в гостиницах жил", - сказал Максим Мазуровский.