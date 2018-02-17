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Новости. Общество
09:33, 17 Февраля 2018

Мазуровского четыре раза досмотрели в Москве

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Продюсер фестиваля "Воздух", экс-председатель госкомитета по делам молодежи Карелии Максим Мазуровский рассказал, как его четыре раза досмотрели в Москве.

"Как же раздражают эти бессмысленные досмотры. Особенно в Москве. Поэтому избегаю приездов, даже трансферных в столицу. Питер, хоть и не далеко ушёл в насаждении страха, но там всё же легче. То ли дело в родной и спокойной Карелии. Или Кипре...На вылете из Кипра досмотрели один раз. Ну, ладно, весь мир в эту игру играет, хоть это и досмотр для "балбесов" с перочинными ножами и водой, случайно оставленными в ручной клади или карманах. Профессиональный злоумышленник обойдёт это легко", - написал Максим Мазуровский в Facebook.

"В Москве за час досмотрели 4 раза! Четыре! По прилёту на выходе из зала получения багажа, на входе в аэроэкспресс (в этом же здании), на выходе с перрона - входе в Киевский вокзал и через дорогу на входе в торговый центр. Стойте! Положите рюкзак на ленту! Включите телефон! Ну, реально бесит. Особенно, когда ты едешь с сумками или, не дай Бог, с детьми и коляской. А если в коляске ребёнок спит - пипец совсем", - поделился впечатлениями он.

"Всё это так же бессмысленно, как и двойная проверка документов в поездах. Я не раз легко обходил и досмотры (кроме аэропорта), и ездил без своих документов между столицами даже на Сапсане. И в гостиницах жил", - сказал Максим Мазуровский.

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Комментарии

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насмешница
2018-02-17 16:37:42
Обладает талантами профессионального злоумышленника. Боюсь, никто не удивлен.
кир
2018-02-17 14:09:18
Защитил диссертацию как и С.Катанандов, без отрыва от работы. Кругом враньё как способ выживания.
sherhan2
2018-02-17 13:46:04
Это его проблемы.Нам то зачем? Или ключевыми словами в этом репортаже были перечисленные бесполезные должности данного лица?
gaudealis
2018-02-17 13:30:52
Папа М. состоит в Едроссии.
Члены Едроссии любят писать законы.
Пишущие законы члены Едроссии хотят, чтобы все остальные люди жили по написанными ими законам.
Члены Едроссии сами не живут по написанными ими же законами.
Детям членов Едроссии не нравится, когда их заставляют жить по тем законам, которые написали их же родители. Они считают, что они - особенные и в виде исключения они имеют право сами на ходу придумывать для себя те правила и законы, по которым они будут жить.
Да здравствуют члены и их дети.
goo
2018-02-17 10:21:09
У персонала аэропорта обычно есть инструкции, как по поведению выявлять подозрительных. Максим наверное в очереди дергается и сильно башкой крутит.
однозначно
2018-02-17 10:05:36
Поклонники в шоке
кир
2018-02-17 09:44:18
Искали повестку на призывной пункт. Откосил от армии чел.
Гость
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