McDonald's может вернуться в Россию через полтора месяца

Рестораны McDonald's, которые закроются в России 14 марта, могут открыться снова в мае.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней», — сказал собеседник агентства.

Во вторник американская корпорация McDonaldʼs сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке РФ из-за событий вокруг Украины. С 14 марта планируется приостановить обслуживание в предприятиях сети McDonaldʼs по всей России, при этом офис компании и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжат работать в прежнем режиме. Все сотрудники, как заявили в McDonaldʼs, останутся в компании и продолжат получать полную зарплату, а также сохранят все нынешние льготы и гарантии от работодателя.

При этом в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonaldʼs за год. По его словам, продукты питания в московские рестораны поставляются на 99% российскими поставщиками. Власти столицы приняли решение о выделении 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.