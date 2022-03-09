890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
В Карелии Прионежье прощается с погибшим на Донбассе земляком (ФОТО)
11.03.2022 10:12
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44

McDonald's может вернуться в Россию через полтора месяца

Новости. Общество
00:10, 12 Марта 2022
фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Новости партнеров

Рестораны McDonald's, которые закроются в России 14 марта, могут открыться снова в мае.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней», — сказал собеседник агентства.

Во вторник американская корпорация McDonaldʼs сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке РФ из-за событий вокруг Украины. С 14 марта планируется приостановить обслуживание в предприятиях сети McDonaldʼs по всей России, при этом офис компании и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжат работать в прежнем режиме. Все сотрудники, как заявили в McDonaldʼs, останутся в компании и продолжат получать полную зарплату, а также сохранят все нынешние льготы и гарантии от работодателя.

При этом в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonaldʼs за год. По его словам, продукты питания в московские рестораны поставляются на 99% российскими поставщиками. Власти столицы приняли решение о выделении 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?

Аналитика

11.03.2022 18:03
Тема недели
«Пуля оборвала его жизнь»
В селе Деревянное Прионежского района Карелии проводили в последний путь 21-летнего Никиту Ерошкина, погибшего в ходе спецоперации на Украине.
Карельской древесине закроют путь в Европу?
09.03.2022 14:46
Маршрутки в Петрозаводске: какой должна быть плата за проезд?
09.03.2022 12:00
Клиники на Чайкиной: Внимание, постковидный синдром! Не упустите время!
05.03.2022 15:51
Экономические прогнозы и реальность
05.03.2022 12:15
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2022 11:44
Личное мнение
Прощание с Большим Маком
Символ западного образа жизни оказался для россиян лишь американской булкой с котлетами.
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
архив чтиво

Медиа

В КАРЕЛИИ ПРОВОЖАЮТ ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ БОЙЦА
11.03.2022 12:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»