Мчавшийся по дороге кроссовер чуть не сбил пешеходов на «зебре» в Петрозаводске (ВИДЕО)

На набережной Варкауса водитель не стал виновником ДТП только благодаря осторожным пешеходам.
Камера наружного наблюдения компании «Ситилинк» 22 октября в 21.04 запечатлела опасный момент на пешеходном переходе на пересечении набережной Варкауса и улицы Мурманской.
Водитель кроссовера совершил обгон в районе пешеходного перехода и чуть не сбил людей.
Трагедии удалось избежать только благодаря осторожности пешеходов.
Видео опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и карелии».
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