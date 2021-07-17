МЧС хочет разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 метрах от построек

МЧС предложило смягчить правила разведения костров на дачах.

Как сообщает РИА Новости, это следует из проекта постановления правительства.

«При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек», — говорится в документе.

Если траву сжигают в бочках, мангалах или других емкостях, минимальное расстояние от построек предлагается сократить до десяти метров.