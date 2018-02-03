МЧС Карелии предупредило об опасности нахождения на Онего и Ладоге

Из-за погодных условий на Ладожском и Онежском озерах сложилась обстановка, в связи с которой существует большая вероятность провала людей под лед и отрыв льдин.

По данным ведомства, Ладожское озеро, покрывается льдом только в самые холодные зимы и в настоящее время ледовый покров почти полностью отсутствует.

На Онежском озере образовались трещины и множество торосовых полей. В центральной части озера ледовое покрытие только формируется, его толщина составляет не более 3 см.

Не смотря на то, что в соответствии с п.48 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Карелия существует возможность выезжать на лед водных объектов на снегоходах промышленного и самодельного (на пневмоходу) изготовления, в сложившейся ледовой обстановке это крайне опасно.

Использование любого автотранспорта на льду категорически недопустимо. Как действовать, если вы попали в опасность на озере, читайте здесь.