МЧС: На Карелию обрушится сильный ветер

В МЧС Карелии предупредили об усилении ветра и грозах ночью 12 мая.

Ночью и днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, на западе местами сильные. В отдельных районах грозы.

Ветер ночью усилится до 6-11 м/с, местами возможны порывы до 15-17 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.