Медик рассказал, как зависит тяжесть COVID от группы крови

Пандемия COVID-19 подтолкнула ученых к пристальному изучению вируса-возбудителя заболевания.

Одним из направлений исследований является поиск связи между группой крови пациента, вероятностью заболевания и тяжестью его протекания, рассказывала агентству "Прайм" врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович.

На сегодняшний день исследований, касающихся такой взаимосвязи, проведено несколько, но все они недостаточно масштабные, чтобы можно было сделать однозначный вывод. Однако и эти локальные работы в рамках отдельных стран, и сделанный на их основе метаанализ выявляют определенную тенденцию.

"Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови", — обратила внимание врач.

Известно, что у людей с I группой крови ниже риск развития тромбоэмболий и сердечно-сосудистых осложнений.

С этой точки зрения они, казалось бы, "защищены" от тяжелого течения COVID, однако наблюдения этого пока не подтверждают.

Правда, уже сейчас можно сказать, что сложнее всего инфекция протекает у людей с IV группой, добавила она.

"В Китае было сделано исследование, в ходе которого выяснилось, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей II группы крови. Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, рознятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются", – заключила Кулинкович.