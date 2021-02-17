Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Приставы Карелии разыскивают нарушившую закон сотрудницу Генконсульства Финляндии, которая избегает наказания 24
Сегодня 11:07
Еще трое пенсионеров скончались в Карелии от коронавируса
Сегодня 09:31
Бензин АИ-92 в Петрозаводске резко подскочил в цене всего за неделю 5
Сегодня 09:14
Джинсы с дырой между ног популярного бренда озадачили покупателей 1
17.02.2021 23:30
Развод по правилам 3
Сегодня 11:56
Умер актёр Андрей Мягков 3
Сегодня 10:35

Медик рассказал, как зависит тяжесть COVID от группы крови

Новости. Общество
21:05, 18 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

Пандемия COVID-19 подтолкнула ученых к пристальному изучению вируса-возбудителя заболевания.

Одним из направлений исследований является поиск связи между группой крови пациента, вероятностью заболевания и тяжестью его протекания, рассказывала агентству "Прайм" врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович.

На сегодняшний день исследований, касающихся такой взаимосвязи, проведено несколько, но все они недостаточно масштабные, чтобы можно было сделать однозначный вывод. Однако и эти локальные работы в рамках отдельных стран, и сделанный на их основе метаанализ выявляют определенную тенденцию.

"Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови", — обратила внимание врач. 

Известно, что у людей с I группой крови ниже риск развития тромбоэмболий и сердечно-сосудистых осложнений.

С этой точки зрения они, казалось бы, "защищены" от тяжелого течения COVID, однако наблюдения этого пока не подтверждают.

Правда, уже сейчас можно сказать, что сложнее всего инфекция протекает у людей с IV группой, добавила она. 

"В Китае было сделано исследование, в ходе которого выяснилось, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей II группы крови. Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, рознятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются", – заключила Кулинкович.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе

Аналитика

Сегодня 15:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как изменить Конституцию за полчаса 2
Сегодня 15:25
Развод по правилам 3
Сегодня 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 3
Сегодня 10:40
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»