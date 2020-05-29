890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске от троллейбуса отвалилось колесо и разбило витрину (ВИДЕО) 7
29.05.2020 19:02
Число заболевших от коронавируса в Карелии увеличилось до 430 1
Сегодня 09:03
Очередная пенсионерка в Карелии лишилась сбережений после разговора с мошенниками 1
29.05.2020 17:20
Из горящего дома в Петрозаводске эвакуировали 12 человек
29.05.2020 11:57
Хотите побывать в новой трехкомнатной квартире в ЖК "Свиристель"? – заходим прямо сейчас (ВИДЕО)
29.05.2020 18:59

Медики пожаловались главе Карелии на большие сроки выполнения анализов на коронавирус

Новости. Общество
08:48, 30 Мая 2020
фото: © кадр из выпуска Вести - Карелия
Загрузка...

Пациенты вынуждены долго находиться в больницах республики в ожидании результатов тестов на COVID-19.

На совещании главы Карелии Артура Парфенчикова с медиками, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом и тяжелыми пневмониями, врачи сообщили о длительных сроках ожидания результатов тестов на COVID-19.

"Сроки выполнения анализов на коронавирус, по словам медиков, часто слишком большие. Из-за этого зачастую задерживается и выписка уже выздоровевших пациентов. Поэтому поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором проработать этот вопрос. Нужно менять тактику, чтобы не держать людей в больнице больше чем положено по медицинским показателям", - написал глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее главный санитарный врач Карелии заявила, что максимальная задержка результатов тестов в Центре гигиены и эпидемиологии может составлять до двух суток, но не более.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-05-30 09:46:56
Все холодильники в двух учреждениях завалены пробирками - сотрудники ограничены в колличестве проведения тестов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»