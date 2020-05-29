Медики пожаловались главе Карелии на большие сроки выполнения анализов на коронавирус

Пациенты вынуждены долго находиться в больницах республики в ожидании результатов тестов на COVID-19.

На совещании главы Карелии Артура Парфенчикова с медиками, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом и тяжелыми пневмониями, врачи сообщили о длительных сроках ожидания результатов тестов на COVID-19.

"Сроки выполнения анализов на коронавирус, по словам медиков, часто слишком большие. Из-за этого зачастую задерживается и выписка уже выздоровевших пациентов. Поэтому поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором проработать этот вопрос. Нужно менять тактику, чтобы не держать людей в больнице больше чем положено по медицинским показателям", - написал глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее главный санитарный врач Карелии заявила, что максимальная задержка результатов тестов в Центре гигиены и эпидемиологии может составлять до двух суток, но не более.