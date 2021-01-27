Медучреждениям Карелии покупают служебные внедорожники

Учреждения здравоохранения Карелии получили более 20 новых служебных автомобилей.

Об этом сообщила официальная группа правительства Карелии Вконтакте.

"Медицинские организации Карелии, в том числе центральные районные больницы, получили 6 автомобилей "Лада Гранта", 7 автомобилей "Лада 4х4" ("Нива") и 8 автомобилей "УАЗ Патриот". Машины будут доставлять пациентов к месту лечения, медработников – к больным, лекарства – жителям отдалённых районов, а также перевозить биоматериалы для исследований", - говорится в сообщении.



Автомобили, поступившие в межрайонную больницу № 1 Костомукши, будут работать в Муезерском районе. В Лоухи новая машина будет выезжать на вызовы, а также доставлять тесты на коронавирус в петрозаводскую лабораторию. В Сортавальской, Беломорской, Калевальской и Олонецкой ЦРБ автомобили переданы для нужд поликлиник, в том числе участковой службы.



До конца года медицинские организации получат еще 41 автомашину, сообщили в правительстве.