Медведев назвал дату отмены внутрисетевого роуминга

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга с 1 июня.
Об этом он заявил, открывая встречу с вице-премьерами, передаёт ТАСС.
Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга", — заявил Медведев.
Он добавил, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы и напомнил, что законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.
О наказании операторов, не отменивших внутрисетевой роуминг, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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