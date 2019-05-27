Медведев назвал дату отмены внутрисетевого роуминга

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга с 1 июня.

Об этом он заявил, открывая встречу с вице-премьерами, передаёт ТАСС.

Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга", — заявил Медведев.

Он добавил, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы и напомнил, что законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.

О наказании операторов, не отменивших внутрисетевой роуминг, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".