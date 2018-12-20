Медведь терроризирует жителей севера Карелии

Жители деревни Суккозеро пожаловались, что около населенного пункта и станцией бродит медведь, не впавший в спячку.

Об этом на заседании правительства Карелии рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, между деревней и станцией в Муезерском районе ходит медведь, не ушедший в спячку и представляет опасность. Об этом губернатору пожаловались сами жители.

Кроме того, Парфенчиков рассказал, что в Прионежском районе охотники убили пять волков, которые подходили к жилым домам.

Парфенчиков поручил выдать местным властям памятки, как действовать населению органам местном местного самоуправления, как действовать в ситуациях, когда дикие звери заходят в населенные пункты.

"И с медведем этим в Суккозеро разберитесь, а то будете вместе с ним Новый год встречать", - сказал Парфенчиков.