Медведев назвал бедность острейшей проблемой в стране

Бедность остается острейшей проблемой в России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

Он добавил, что сделанного правительством за последние три года недостаточно, передает "Коммерсантъ".

Медведев напомнил, что правительство приняло решение о доведении МРОТ до прожиточного минимума.

С 1 мая он составит 11,163 тысячи рублей.

"Это коснется более 3 млн человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере",— добавил премьер-министр.