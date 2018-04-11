Медведев назвал бедность острейшей проблемой в стране

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Бедность остается острейшей проблемой в России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.
Он добавил, что сделанного правительством за последние три года недостаточно, передает "Коммерсантъ".
Медведев напомнил, что правительство приняло решение о доведении МРОТ до прожиточного минимума.
С 1 мая он составит 11,163 тысячи рублей.
"Это коснется более 3 млн человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере",— добавил премьер-министр.
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