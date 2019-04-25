Медведев поручил расширить возможность использования маткапитала

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил четырем министерствам обеспечить внесение в закон изменений, которые позволят использовать материнский капитал на строительство жилого дома на садовом земельном участке в срок до 5 июня 2019 года.

Минтруд России разработал и внес в правительство законопроект о направлении материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке.

Согласно документу, использовать маткапитал можно будет только на строительство полноценного жилого дома.

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