Медведи начали выходить из берлог в Карелии (ФОТО)

Петербургскому фотографу Константину Шатеневу удалось поймать в объектив первых медведей, вышедших из своих берлог в Карелии после зимней спячки.

"Когда снег ещё только начал подтаивать на весеннем солнце, а ночные заморозки сковывают всё вокруг, просыпаются и начинают выходить из берлог первые медведи. Обычно первыми пробуждаются крупные самцы…", - написал автор на своей странице Вконтакте.

Фото: страница Константина Шатенева Вконтакте

По его словам, первое время медведи держатся недалеко от своей берлоги устраивая временные лежки.

"Это необходимо для разогревания организма и появление пищевой активности. Затем, ещё по глубокому снегу, они стараются уйти т в районы с минимальным снежным покровом и в основном находятся там до первой зелёной травы", - пояснил Шатенев.