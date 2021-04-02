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Медведи начали выходить из берлог в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
14:27, 03 Апреля 2021
фото: страница Константина Шатенева Вконтакте
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Петербургскому фотографу Константину Шатеневу удалось поймать в объектив первых медведей, вышедших из своих берлог в Карелии после зимней спячки.

"Когда снег ещё только начал подтаивать на весеннем солнце, а ночные заморозки сковывают всё вокруг, просыпаются и начинают выходить из берлог первые медведи. Обычно первыми пробуждаются крупные самцы…", - написал автор на своей странице Вконтакте.

Фото: страница Константина Шатенева Вконтакте

По его словам, первое время медведи держатся недалеко от своей берлоги устраивая временные лежки.

"Это необходимо для разогревания организма и появление пищевой активности. Затем, ещё по глубокому снегу, они стараются уйти т в районы с минимальным снежным покровом и в основном находятся там до первой зелёной травы", - пояснил Шатенев.

 

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Комментарии

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Os
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Сейчас узнают, сколько теперь проезд стоит в Петрозаводске - обратно в берлоги залезут.
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