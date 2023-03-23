Медведи начали выходить из берлог в Карелии (ФОТОФАКТ)

Первого бурого медведя, вышедшего из берлоги, запечатлел фотограф в Карелии.

На своей странице в соцсети фотограф дикой природы, член клуба фотоохотников Санкт-Петербурга Константин Шатенев, опубликовал фото бурого медведя, который одним из первых вышел весной из берлоги.

«Бурый медведь, Карелия, граница Финляндии и России. В конце марта, когда снег ещё только начал подтаивать на весеннем солнце, а ночные заморозки сковывают всё вокруг, просыпаются и начинают выходить из берлог первые медведи. Обычно первыми пробуждаются крупные самцы», — написал Константин Шатенев.

Как отмечает фотограф, первоначально медведи держатся недалеко от своей берлоги устраивая временные лежки, которые необходимы для разогревания организма и появление пищевой активности.

«Затем, ещё по глубокому снегу, они стараются уйти в районы с минимальным снежным покровом и в основном находятся там до первой зелёной травы. Это трудное время для медведей. Всё что можно съесть, увы, ещё под снегом. Подсчитано, что за период сна в берлоги медведи тратят лишь около 40% жировых запасов, а остальное оставляют для голодного весеннего периода», — рассказал Шатенев в комментарии к фото медведя, который тяжело пробирается по глубокому снегу в лесу.