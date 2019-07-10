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Новости. Политика
11:07, 10 Июля 2019
фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Медвежьегорск продолжает подготовку к празднованию 99-летия Карелии

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В этом году основные мероприятия Дня республики пройдут 24 августа в Медвежьегорске.

Город активно готовится к торжествам – ремонтируются здания и дороги, благоустраиваются территории. Ход подготовки района к предстоящему празднованию Дня республики, а также задачи, которые ещё предстоит решить, обсудили на рабочем совещании под руководством премьер-министра Александра Чепика и председателя законодательного собрания РК Элиссана Шандаловича.

Глава администрации Медвежьегорского района Сергей Яляев отчитался о подготовке к празднованию 99-летия Карелии.  В 2018 году в Медвежьегорске отремонтировали и благоустроили Привокзальную площадь и площадь Кирова, на городском стадионе установили ограды, камеры наблюдения и фонари. В Школе искусств и актовом зале Дома детского творчества появились новые окна, был отреставрирован центр социального обслуживания населения на улице Дзержинского.

Заканчивается ремонт одного из самых заметных памятников истории и архитектуры Медвежьегорска – исторического здания по улице Дзержинского, дом 22, где расположен комплекс административных учреждений и районный музей (бывшая гостиница управления Беломорско-Балтийского канала, построенная в 1934 году). Благоустраивается городской парк и парк железнодорожников.

Силами и средствами РЖД идёт ремонт исторического здания вокзала станции Медвежья Гора – вокзал сохранит свой исторический вид и станет одной из визитных карточек города.

Необходимо отметить, что жители Медвежьегорского района совместно с властями в 2019 году реализуют 25 проектов в рамках программ поддержки местных инициатив и развития территориального общественного самоуправления, а заблаговременное выделение финансовых средств из республиканского бюджета и перенос празднования на 24 августа дали возможность лучше подготовиться к 99-летию республики.

Готовится к празднику и большая культурная программа – различные мероприятия пройдут на 12 площадках. Пройдёт традиционная выставка районов республики "Карелия уникальная", состоится военно-исторический фестиваль "Карельские рубежи" и множество других событий.

Александр Чепик отметил важность чёткой совместной работы республиканских ведомств и муниципальных властей по подготовке и проведению праздника – от питания и размещения гостей до вопросов безопасности и транспортного сообщения.

В ходе заседания Элиссан Шандалович сказал, что депутатский корпус совместно с правительством Карелии оказывают необходимую поддержку районным властям. "День республики это праздник не только Медвежьегорского района, а всей Карелии, и очень важно, чтобы он прошел на достойном уровне", – отметил спикер парламента.

Было принято решение, что следующее рабочее совещание по подготовке празднования Дня республики пройдёт 25 июля в Медвежьегорске.

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