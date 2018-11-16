Медвежьегорский молокозавод пустят с молотка

Имущество обанкротившегося предприятия распродадут посредством публичного предложения.

После неудачных попыток реализовать производственные помещения, оборудование, технику и арендованные сельхозугодья Медвежьегорского молокозавода на аукционе конкурсный управляющий предприятия Федор Шпет выставил это имущество на торги посредством публичного предложения. Обанкротившийся молокозавод разбит на лоты, самый дорогой из них – это производственные и административные здания с технологическими линиями и торговыми знаками, которые оценены в 58 миллионов рублей. Однако по условиям торгов каждый шестой день стоимость этого имущества будет снижаться на 5%, пока не достигнет минимальной цены предложения, которая составляет 1% от начальной, т.е. 580 тысяч рублей.

Напомним, Медвежьегорский молокозавод был признан банкротом в августе 2017 года. Минувшим летом Арбитражный суд Карелии продлил срок конкурсного производства на предприятии до февраля следующего года. В настоящее время производственное оборудование разорившегося завода находится в аренде ООО "Молзавод "Медвежка", которое принадлежит компании из Санкт-Петербурга "Сила Инвеста". По всей видимости, питерский бизнес и выкупит с дисконтом имущество карельского предприятия, которое так и не дожило до своего 60-летия.

Примечательно, что Олонецкий молочный комбинат отказался участвовать в аукционах, посчитав, что эти торги проводились под конкретного покупателя. Ни компания "Сила Инвеста", ни фирма "Молзавод "Медвежка" в них до сих пор не заявлялись. Средства от продажи имущества Медвежьегорского молокозавода предполагается направить на погашение долгов банкрота перед его работниками.