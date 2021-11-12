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МегаФон начал продавать смартфоны по подписке

Новости. Общество
12:16, 28 Декабря 2021
фото: © Мегафон

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МегаФон запустил программу подписки на смартфоны, которая позволяет абонентам регулярно обновлять устройства, экономя до 30% от их стоимости.

Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.

В 2021 году на российском рынке появилось более 50 новых моделей смартфонов. Ключевые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями. Абоненты МегаФона могут оформить подписку на смартфоны всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi, и регулярно обновлять свои гаджеты.

Клиент ежемесячно вносит плату за использование гаджета, а через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70%, может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи компании.

«Модель подписки на смартфоны успешно зарекомендовала себя во многих странах. Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов — 55% новых iPhone в розничной сети МегаФона было продано именно на таких условиях. Модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях», –— комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Пилотный проект запущен в розничной сети МегаФона на территории Москвы. В начале 2022 года компания планирует представить сервис во всех регионах страны.

Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана. Партнёром в проекте выступает компания ЦФТ.

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