"МегаФон" поможет контролировать ребенка с помощью смартфона

Современные дети, взрослеющие в окружении высоких технологий, привыкли к неограниченному доступу к информации, и смартфон с выходом в интернет для них – постоянный спутник.

Впрочем, относиться к этому нужно спокойно, ведь "умные" гаджеты помогают в том числе и обеспечивать безопасность ребенка. Услуга "Родительский контроль" от "МегаФона" позволит узнавать, где находятся дети, и всегда оставаться с ними на связи, что особенно актуально во время долгих летних каникул.

Услуга "Родительский контроль" имеет несколько главных функций. Так, папа или мама могут с ее помощью увидеть на карте в мобильном приложении, где находится ребенок. Для младших ребят можно даже задать определенную территорию, которую он не должен покидать, – при пересечении границы родители тут же получат уведомление.

С "Родительским контролем" детям будет сложнее оказаться "вне зоны доступа". Услуга позволяет следить как за балансом телефона ребенка (и вовремя его пополнять), так и за уровнем заряда аккумулятора.

Еще одна очень полезная функция – возможность блокировать доступ ребенка к нежелательным сайтам: с содержанием из категории "18+", ненормативной лексикой и другим опасным контентом. В случае необходимости интернет на гаджете ребенка можно вообще отключить.

Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте "Родительского контроля" и создать профиль ребенка, используя подсказки. На его номер будет отправлено SMS для получения согласия на управление. После подтверждения профиль станет активным. В базовой версии доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка. Цена родительского спокойствия – 5 рублей в день за первый профиль ребенка (стоимость каждого дополнительного профиля – 1 рубль в день).

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