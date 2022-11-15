Меломан из Карелии неласково принял гостя и стал фигурантом уголовного дела

Слишком громкая музыка стала причиной конфликта в Прионежском районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился житель одного из поселков. У него случился конфликт с любителем громкой музыки, проживавшим в соседнем подъезде.

В один из вечеров семью заявителя возмутила громкая музыка, доносившаяся из квартиры в соседнем подъезде. Вначале усмирять жильца отправилась жена. Стало потише, но ненадолго. Тогда к решению проблемы подключился муж. Но разговор не получился — хозяин квартиры несколько раз ударил гостя.

Как выяснил участковый, меломан ранее уже привлекался к административной ответственности по статье «побои». Теперь же 30-летний житель Карелии стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит арест до трех месяцев.