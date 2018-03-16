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Новости. Общество
15:16, 16 Марта 2018

Меняется расписание автобусов, следующих из Петрозаводска до Йоэнсуу

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ГУП "Карелавтотранс" сообщил об изменениях, связанных с переходом Финляндии на летнее время.

С 25 марта в связи с введением в Финляндии летнего времени меняется расписание международного маршрута № 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу через Сортавалу" и некоторых внутренних финских "стыковочных" автобусных рейсов.

С 25 марта от Петрозаводска отправление в 6.00, прибытие в Сортавалу в 9.40, прибытие в Йоэнсуу к 13.10. Отправление из Йоэнсуу в 17.15, прибытие в Сортавалу к 20.20, прибытие в Петрозаводск к 00.30 (с 25 марта по 27 октября 2018 г. финское и московское время будут полностью совпадать)

Кроме того, с 25 марта изменится расписание некоторых внутренних финских стыковочных автобусных рейсов (на которые можно за 30 дней купить билеты в кассах Петрозаводского автовокзала, а в направлении "туда" - также и через Интернет на сайте biletnaavto.ru).

Рейс на Хельсинки будет отправляться с понедельника по пятницу из Йоэнсуу в 14.10 (по воскресеньям в 15.30) и прибывать в Хельсинки в 22.00 (по будням с пересадкой в Варкаусе, по воскресеньям с короткой пересадкой в Миккели), по субботам этого рейса не будет.

Стыковочный рейс на Куопио будет отправляться из Йоэнсуу в 14.15 и прибывать в Куопио в 16.15 (по субботам в 16.50).

Обратный рейс из Ювяскюля будет отправляться в будни в 11.35, а по выходным в 10.15.

Остальные стыковочные рейсы - без изменений.

Подробное текстовое описание проезда (с пересадкой по Йоэнсуу) до финских городов Хельсинки, Лахти, Куопио, Миккели, Варкаус, Ювяскюля, Хейнола и Пиексамяки находится здесь, схематично оно размещено здесь.

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