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Новости. Политика
09:45, 22 Мая 2018

Мэр Екатеринбурга Ройзман подал в отставку

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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что уходит в отставку.

Евгений Ройзман на заседании городской думы во вторник объявил, что уходит в отставку, так как не хочет принимать участие во внесении в городской устав изменений, отменяющих прямые выборы мэра.

Вопроса о внесении изменений в устав в повестке заседания не было. Депутаты предлагали внести этот вопрос в повестку, но Е.Ройзман отклонил эту инициативу, пишет "Интерфакс".

По словам главы горизбиркома Екатеринбурга Ильи Захарова, Е.Ройзман должен сначала написать заявление, затем его отставку должна принять дума, и тогда она состоится.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 3 апреля в трех чтениях приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.

Согласно законопроекту, глава города будет избираться не жителями, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, он же возглавит городскую администрацию.

В настоящее время мэром Екатеринбурга и одновременно главой городской думы является Е.Ройзман, победивший на выборах в сентябре 2013 года.

Пост сити-менеджера занимает Александр Якоб, утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 года.

Е.Ройзман заявил, что не намерен подписывать документ о внесении поправок в устав города.

"До 55 лет я же чем-то занимался. Мне есть, чем заняться. Скучать не стану. То, что буду востребован, точно", - сказал Ройзман журналистам.

Он отметил, что его задачей является содержание хосписа, есть планы по созданию выездной паллиативной службы и другие планы.

Ройзман заявил, что исключает свое участие в выборах депутатов гордумы Екатеринбурга, которые должны состояться в сентябре, но на вопрос, видит ли он себя в политике, ответил уклончиво: "Я не знаю. То, что буду востребован, и что будет много предложений, и они начнутся с сегодняшнего вечера, даже не сомневаюсь".

Мэр добавил, что заявление об отставке напишет сегодня.

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Комментарии

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Инженер Брунс
2018-05-22 11:00:10
очередной клоун-демократ, который о народе думает. Сваливает по-тихому, пока в тюрягу не сел....
кир
2018-05-22 10:14:53
Не своим делом был занят.
Доктор Лень
2018-05-22 10:20:56
Ув.кир, чем-то Женя занят был. Но выборы без выбора - и не дело, и не занятость. С Уважением!!
Саныч
2018-05-22 09:53:15
Жаль.
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