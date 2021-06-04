Реклама на сайте
Прислать новость
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска 35
04.06.2021 15:48
Прокуратура и УФАС вмешались в конфликт между похоронными бюро в Петрозаводске 3
04.06.2021 16:13
Спасатели вытащили самосвал, который упал в реку Тукса вместе с мостом (ФОТО)
04.06.2021 17:34

Мэр Петрозаводска назвал новые варианты строительства парковки у ж/д вокзала

Новости. Общество
10:43, 05 Июня 2021
фото: © A.Savin, WikiCommons

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, инициировавший бурную дискуссию о строительстве автопарковки на площади Гагарина, не исключает других вариантов решения проблемы.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Убежден, что вопрос организации парковок надо рассматривать комплексно, учитывать в той или иной мере все озвученные варианты для удобства разных категорий граждан. Ключевых направлений несколько: это и переформатирование схемы движения на площади, и устройство парковки со стороны Горького, и со стороны Перевалки, другие варианты», — написал Любарский.

Он пообещал посоветоваться с экспертами.

«На анализ массива предложений берём тайм-аут на один месяц. Перед принятием окончательного решения обязательно будем обсуждать его с горожанами, советоваться с экспертами в области архитектуры и градостроительства», — добавил мэр города.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Урбанист
2021-06-05 13:04:13
Вечнонедовольные либерасты все равно будут ныть и искать краснокнижные лишайники, лишь бы против
Os
2021-06-05 12:52:02
На Голиковке вернуть остановку поездам надо, половина пассажиров там будет выходить.
Вася
2021-06-05 11:58:31
Почему снята с производства «Ока», которая была в ценовой нише от 180 тыс. руб
Вася
2021-06-05 11:38:31
Слава Богу, теперь наш «Аурус», наконец, в серии. Обещают довести выпуск до 5 тыс. Теперь не только олигархи, но и наши граждане смогут его купить. Цена в 15–20 млн руб., думаю, их не остановит.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале

Аналитика

03.06.2021 17:00
Политкухня
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 24
Писателя из Петрозаводска Сергея Филенко обвиняют в том, что он стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и пел песни. На самом деле плотник Филенко читал стихи.
Мазуровский и другие сбитые летчики 5
01.06.2021 15:44
Завтрак за государственный счет 3
01.06.2021 15:40
Защищенное детство 16
01.06.2021 10:30
Клиники на Чайкиной. «Я летаю!»: Как поменять боль и разношенные боты на красивые туфли и лёгкую походку?
01.06.2021 09:58
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»