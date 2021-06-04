Мэр Петрозаводска назвал новые варианты строительства парковки у ж/д вокзала

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, инициировавший бурную дискуссию о строительстве автопарковки на площади Гагарина, не исключает других вариантов решения проблемы.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Убежден, что вопрос организации парковок надо рассматривать комплексно, учитывать в той или иной мере все озвученные варианты для удобства разных категорий граждан. Ключевых направлений несколько: это и переформатирование схемы движения на площади, и устройство парковки со стороны Горького, и со стороны Перевалки, другие варианты», — написал Любарский.

Он пообещал посоветоваться с экспертами.

«На анализ массива предложений берём тайм-аут на один месяц. Перед принятием окончательного решения обязательно будем обсуждать его с горожанами, советоваться с экспертами в области архитектуры и градостроительства», — добавил мэр города.