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Мэр Петрозаводска объяснил сокращение штатной численности водителей троллейбусов

Новости. Общество
15:48, 17 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Штатная численность водителей троллейбусов в Петрозаводске будет приближена к фактической, а затем начнется набор новых работников.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский, комментируя расчеты ПМУП «Городской транспорт», представленные ранее тарифной комиссии.  Согласно этим расчетам, с 1 января предприятие сократит 19 штатных единиц водителей.

По словам Любарского, это не означает, что сократится количество водителей на маршрутах.

«Технически численность в штатном расписании для расчетов приближена к фактической. Сокращений не планируется и даже наоборот — будет набор группы на обучение. В первой половине 2022 года, как уже неоднократно сообщал, будут приобретены 15-17 новых троллейбусов. Для работы на них требуются кадры», — пояснил Любарский.

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Комментарии

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Hовый
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Не надо объяснять, все равно будут ныть. Делай что должен
Гость
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