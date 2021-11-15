Мэр Петрозаводска объяснил сокращение штатной численности водителей троллейбусов

Штатная численность водителей троллейбусов в Петрозаводске будет приближена к фактической, а затем начнется набор новых работников.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский, комментируя расчеты ПМУП «Городской транспорт», представленные ранее тарифной комиссии. Согласно этим расчетам, с 1 января предприятие сократит 19 штатных единиц водителей.

По словам Любарского, это не означает, что сократится количество водителей на маршрутах.

«Технически численность в штатном расписании для расчетов приближена к фактической. Сокращений не планируется и даже наоборот — будет набор группы на обучение. В первой половине 2022 года, как уже неоднократно сообщал, будут приобретены 15-17 новых троллейбусов. Для работы на них требуются кадры», — пояснил Любарский.