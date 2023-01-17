Мэр Петрозаводска объяснил, зачем частному бизнесу дают бюджетные деньги

Финансовая поддержка бизнеса со стороны государства приводит к росту налоговых поступлений в бюджет, считает глава города Владимир Любарский.

Своими соображениями на этот счет он поделился на личной странице Вконтакте после посещения ТД «Ярмарка».

По словам Любарского, в прошлом году компания получила из городского бюджета около 4 млн рублей в качестве компенсации расходов на оборудование и электроэнергию, а также на продвижение продукции.

«Кто-то может задаться вопросом — зачем государство помогает и без того успешному предприятию? Ответ очень прост — чем больше поможешь, тем больше налогов поступит в бюджет. И успешность бизнеса здесь своего рода гарант: помог на 4 млн — вернулось в виде налоговых поступлений значительно больше», — пояснил мэр Петрозаводска.