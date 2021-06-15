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Мэр Петрозаводска подвел итоги первого месяца своей работы

Новости. Политика
10:28, 16 Июня 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Владимир Любарский рассказал о результатах своей работы за первый месяц в должности главы Петрозаводска.

Друзья, прошел месяц с момента моего вступления в должность. За это время нам удалось переформатировать общение с горожанами, наладить прямой диалог онлайн и лично.

Ежедневно проходят рабочие встречи с представителями самых разных сфер жизни города: с бизнесом, с представителями депутатского корпуса, с общественниками педагогами, спортсменами. Еженедельно провожу прием граждан по личным вопросам, возобновились открытые тематические планерные совещания с участием горожан. Запущен институт кураторства. Какие-то вопросы удается решить оперативно, некоторые требуют более детальной доработки.

Сегодня могу констатировать, что удалось решить с помощью правительства республики вопрос по утилизации автопокрышек, перевозчики снизили стоимость проезда, решаются проблемы Онежской набережной и других точек города.

Результаты пока незначительные, но начало положено. Благодарю горожан за доверие, за поддержку и за терпение! Продолжаем работать.

Напомним, 12 мая депутаты Петрозаводского городского совета назначили заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского главой Петрозаводского городского округа.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Старик пенс
2021-06-16 11:07:03
Не повезло ему....такое "наследство" Гены с Ирой и врагу не пожелаешь!?!
Да ещё столько утонувших за неделю....
Мы потерпим, если для людей будет работать!
Самуил
2021-06-16 11:11:38
Старик пенс, как у БГ:
"Он придёт и молча поправит всё -
Человек из Кемерова".
David.
2021-06-16 10:46:23
Все плохо. Город продолжают разрушать!
Гость
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