Мэр Петрозаводска подвел итоги первого месяца своей работы

Владимир Любарский рассказал о результатах своей работы за первый месяц в должности главы Петрозаводска.

Друзья, прошел месяц с момента моего вступления в должность. За это время нам удалось переформатировать общение с горожанами, наладить прямой диалог онлайн и лично.

Ежедневно проходят рабочие встречи с представителями самых разных сфер жизни города: с бизнесом, с представителями депутатского корпуса, с общественниками педагогами, спортсменами. Еженедельно провожу прием граждан по личным вопросам, возобновились открытые тематические планерные совещания с участием горожан. Запущен институт кураторства. Какие-то вопросы удается решить оперативно, некоторые требуют более детальной доработки.

Сегодня могу констатировать, что удалось решить с помощью правительства республики вопрос по утилизации автопокрышек, перевозчики снизили стоимость проезда, решаются проблемы Онежской набережной и других точек города.

Результаты пока незначительные, но начало положено. Благодарю горожан за доверие, за поддержку и за терпение! Продолжаем работать.

Напомним, 12 мая депутаты Петрозаводского городского совета назначили заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского главой Петрозаводского городского округа.