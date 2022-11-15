Мэр Петрозаводска порадовался агрегату для разморозки труб в жилых домах– подарку  бизнесмена

МУП «ПетроГИЦ» получило в подарок парогенератор для разморозки труб водоснабжения и водоотведения в жилом фонде Петрозаводска.

Об этом написал на своей странице Вконтакте мэр города Владимир Любарский.

По его словам, агрегат передал предприятию бизнесмен Александр Калько.

«Это очень ценное приобретение, особенно — перед наступлением зимы… Дело в том, что единственная муниципальная управляющая компания Петрозаводска обслуживает самое большое количество домов из аварийного фонда. Ремонтировать их по программе капремонта нельзя, за счет собственников — практически бессмысленно: люди живут в таких домах в ожидании своей очереди на получение новой квартиры. Раньше с разморозкой труб „ПетроГИЦу“ помогали коллеги из „Водоканала“ и МЧС, теперь же справиться с проблемой муниципальное предприятие сможет самостоятельно», — объяснил глава города.